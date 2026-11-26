Участника банды Шамиля Басаева* и Хаттаба Хамидулу Япова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за нападение на российских военнослужащих в Чечне в 1999 году. В результате той атаки погибли 15 военных, ещё 28 получили ранения. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.

По версии следствия, Япов присоединился к вооружённому формированию в июле 1999 года. Спустя три месяца, 4 октября, группа численностью около 400 боевиков устроила засаду на военнослужащих войсковой части 34605 в станице Червлённой Шелковского района.

Нападавшие использовали автоматы Калашникова, гранатомёты и взрывные устройства. В результате боя 15 российских военных погибли, ещё 28 пострадали.

Приговор предусматривает 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако решение суда пока не вступило в законную силу: стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

У Япова уже была судимость по другому эпизоду, связанному с бандой Басаева* и Хаттаба*. В декабре 2010 года его задержали по подозрению в участии в нападении на псковских десантников в 2000 году. Верховный суд Чеченской Республики назначил ему 14 лет колонии строгого режима.

Из исправительного учреждения Япов вышел в декабре 2024 года. Теперь ему вынесли новый приговор — по делу о нападении на военнослужащих в станице Червлённой.

По данным следствия, в нападении участвовали около 400 боевиков.

* Внесены в список террористов.