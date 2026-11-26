Участника банды Басаева* приговорили к 20 годам за нападение на военных
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Участника банды Шамиля Басаева* и Хаттаба Хамидулу Япова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за нападение на российских военнослужащих в Чечне в 1999 году. В результате той атаки погибли 15 военных, ещё 28 получили ранения. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.
По версии следствия, Япов присоединился к вооружённому формированию в июле 1999 года. Спустя три месяца, 4 октября, группа численностью около 400 боевиков устроила засаду на военнослужащих войсковой части 34605 в станице Червлённой Шелковского района.
Нападавшие использовали автоматы Калашникова, гранатомёты и взрывные устройства. В результате боя 15 российских военных погибли, ещё 28 пострадали.
Приговор предусматривает 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако решение суда пока не вступило в законную силу: стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.
У Япова уже была судимость по другому эпизоду, связанному с бандой Басаева* и Хаттаба*. В декабре 2010 года его задержали по подозрению в участии в нападении на псковских десантников в 2000 году. Верховный суд Чеченской Республики назначил ему 14 лет колонии строгого режима.
Из исправительного учреждения Япов вышел в декабре 2024 года. Теперь ему вынесли новый приговор — по делу о нападении на военнослужащих в станице Червлённой.
По данным следствия, в нападении участвовали около 400 боевиков.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании в апреле 2026 года ещё троих участников банды Басаева* и Хаттаба*, которых следствие связывало с другими нападениями на российских военных в Дагестане и Чечне. В декабре 2025 года силовики задержали на Ставрополье Алиби Яипкаева, обвинённого в участии во вторжении боевиков в Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Незадолго до этого ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии, Татарстане и Смоленской области троих предполагаемых участников нападения на 6-ю роту псковских десантников. Ещё двум фигурантам этого дела летом 2025 года назначили 17 и 14 лет колонии строгого режима. Работа по делам участников вооружённых формирований прошлых лет продолжается спустя десятилетия после совершённых преступлений.
* Внесены в список террористов.
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