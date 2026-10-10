Учёные МГУ создали ИИ-систему для анализа состава вина по одной капле

Российские учёные разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая способна менее чем за минуту определить содержание алкоголя, сахара, кислот и других веществ в вине по одной капле напитка. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории адаптивных методов обработки данных НИИЯФ МГУ имени Ломоносова Сергей Доленко.

Разработку создали специалисты физического факультета и Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ. Для анализа они использовали инфракрасную спектроскопию: разные молекулы по-своему поглощают излучение, а алгоритмы машинного обучения распознают эти особенности и вычисляют концентрацию веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Учёные обучили систему на спектрах 1734 модельных образцов, имитирующих состав белых и красных вин, после чего применили метод к настоящим напиткам. Нейросеть позволяет определять содержание этанола, сахаров, кислот, глицерина и диоксида серы.

По словам Доленко, погрешность измерения содержания этанола составляет 0,36%, сахаров — 8 граммов на литр, кислот — 2 грамма на литр, а глицерина — 3,4 грамма на литр. Диоксид серы система способна определять с точностью, необходимой для контроля предельно допустимой концентрации.

Для исследования достаточно менее 50 микролитров вина — объёма одной небольшой капли. Как пояснил научный сотрудник НИИЯФ МГУ Кирилл Лаптинский, само измерение занимает меньше минуты, а при наличии подготовленной базы данных результат становится известен практически сразу.

Разработчики считают, что российский метод по точности сопоставим с зарубежными коммерческими решениями для ряда показателей и позволяет сократить расходы на программное обеспечение аналитических приборов. В дальнейшем технологию планируют адаптировать для проверки соков и газированных напитков.

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