«Пожиратель ядра»: В России нашли неизвестного науке паразита

Российские учёные обнаружили на Дальнем Востоке неизвестный науке вид микроскопического паразита, который размножается непосредственно внутри ядер амёб. Организм получил название Nucleophaga amutiana и стал первым представителем своего рода, найденным в современной России. Об открытии сообщили в Институте цитологии РАН.

Необычную находку сделали специалисты института совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета. Паразита обнаружили в образце мха, собранном на берегу озера Амут в Хабаровском крае.

Микроорганизм относится к малоизученной группе Rozellomycota. Название рода Nucleophaga переводится как «пожиратель ядра». Эти существа проникают внутрь клеточного ядра амёбы, где проходят развитие и образуют споры, необходимые для дальнейшего распространения.

Исследователи сумели вырастить паразита и его хозяина в лабораторных условиях. Это позволило впервые подробно проследить жизненный цикл необычного организма.

«Впервые удалось зафиксировать деление многоядерного плазмодия, ключевой этап жизненного цикла, который ранее не удавалось задокументировать у Nucleophaga или их родственников», — рассказала научный сотрудник Института цитологии РАН Елена Насонова.

Открытие показало, что представители этого рода обитают не только в Европе, но и на российском Дальнем Востоке. Кроме того, их изучение поможет разобраться в происхождении микроспоридий — широко распространённых внутриклеточных паразитов.

Чтобы подтвердить самостоятельность нового вида, биологи сравнили последовательность гена рибосомальной РНК с аналогичными участками ДНК родственных организмов. Анализ выявил отдельную эволюционную ветвь. Теперь специалисты приступили к более подробному изучению генома находки, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении у берегов Кубани необычного вида микроскопических водорослей. Исследователи впервые выявили в Азовском и Чёрном морях диатомовую водоросль Cerataulina cf. dentata, характерную для тропических вод. Предполагается, что она могла попасть в регион вместе с балластными водами торговых судов.