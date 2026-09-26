У берегов Кубани обнаружили характерный для тропиков вид водорослей

Учёные обнаружили новый для Азовского и Чёрного морей вид диатомовых водорослей, который характерен для тропических и субтропических вод. Его нашли у берегов Кубани. Об этом сообщил Федеральный исследовательский центр «Южный научный центр Российской академии наук». Статья опубликована в Российском журнале биологических инвазий, её авторами являются к.б.н. Ольга Ясакова и Виктория Теюбова.

Речь идёт о виде Cerataulina cf. dentata. Такие водоросли встречаются в тёплых прибрежных водах Южной и Северной Америки, Азии и Японии. В российских морях до этого их фиксировали только в Японском море при температуре воды от 9,8 до 22 градусов.

В Азовском море новый вид выявили в планктонных пробах из Темрюкского порта. Учёные обнаруживали его в осенне-зимний период с 2020 по 2022 год. В Чёрном море вид нашли в районе Новороссийска с августа по октябрь 2021 года.

Специалисты считают, что Cerataulina cf. Dentata могла попасть в российские моря с балластными водами коммерческих судов. Возможными регионами происхождения учёные называют прибрежные районы Азии или Дальнего Востока.

Закреплению вида в местных планктонных сообществах могло способствовать повышение солёности воды. Такой процесс в последние годы фиксируют в российских акваториях Азовского моря.

Ранее вода в Авачинском заливе у берегов Камчатки начала светиться ярким бирюзовым цветом в тёмное время суток. Эффект особенно хорошо проявлялся при движении волн, лодок и гидроциклов. Причиной явления назвали биолюминесцентный планктон, представители которого способны испускать свет в результате химической реакции. У некоторых морских динофлагеллят яркие вспышки возникают при механическом воздействии на воду, поэтому за движущимися судами может появляться светящийся след.