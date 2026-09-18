Море вспыхивает от прикосновения: На Камчатке засветился Авачинский залив

Вода в Авачинском заливе у берегов Камчатки по ночам начала вспыхивать ярким бирюзовым светом. Особенно хорошо свечение заметно при движении волн, лодок и гидроциклов. Кадры необычного природного явления опубликовал Amur Mash.

Причиной эффекта называют биолюминесцентный планктон. Такие микроорганизмы способны испускать свет в результате химической реакции, а у некоторых морских динофлагеллят яркие вспышки возникают именно при механическом воздействии на воду. Поэтому за движущимся судном может оставаться яркий голубой или бирюзовый след.

Необычное зрелище уже привлекло местных жителей. По данным Amur Mash, некоторые отправляются смотреть на сияющую воду ночью на лодках и гидроциклах. Однако сейчас в Авачинской губе действует особый режим навигации: движение судов, катеров и маломерных плавсредств запрещено ежедневно с 23:00 до 06:00. Ограничение власти Камчатки вводили в целях безопасности мореплавания.

Подобное явление на Камчатке наблюдали и раньше. Летом 2025 года голубым светом переливалась вода в бухте Ковш в Петропавловске-Камчатском. Тогда причиной называли массовое скопление ночесветок — одноклеточных организмов из группы динофлагеллят.

При этом нынешнее бирюзовое свечение не следует путать с изменением цвета воды при массовом цветении потенциально опасных водорослей. Например, в сентябре 2025 года учёные предупреждали о токсичном «красном приливе» в Авачинской губе, вызванном другим видом микроводорослей.

Ранее Life.ru рассказывал, как светящийся планктон уже превращал камчатскую бухту Ковш в голубое море.