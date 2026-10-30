Учёные назвали расчётное время начала магнитной бури 31 октября

Магнитная буря на Земле может начаться в ночь на субботу, 31 октября, примерно в 02:00–03:00 мск. Обновлённый прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Расчётное время начала магнитной бури сдвинулось с полуночи на 02:00–03:00 мск. При этом специалисты подчёркивают, что фактически геомагнитные возмущения могут начаться на несколько часов раньше или позже.

«Расчётное начало бури немного сдвинулось, с полуночи на примерно 2–3 часа ночи, но фактически событие может начаться как на несколько часов раньше, так и на несколько часов позже», — говорится в сообщении лаборатории.

Точное время будет зависеть от момента, когда Земля при движении по орбите войдёт в поток плазмы из корональной дыры на Солнце. По данным учёных, она является одной из самых крупных за последнее время.

В актуальном прогнозе на ближайшие сутки специалисты допускают магнитную бурю уровня G1 с индексом Kp = 5.