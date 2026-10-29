Октябрь попрощается магнитной бурей: Учёные рассказали, когда Землю начнёт штормить
ИКИ РАН: 31 октября ожидается магнитная буря уровня G1–G2
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
В субботу, 31 октября, Землю может накрыть магнитная буря продолжительностью до 15 часов. По предварительным расчётам, её интенсивность достигнет слабого или умеренного уровня — G1–G2. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Как пояснили учёные, в последние дни геомагнитная обстановка оставалась неспокойной, однако показатели так и не достигли даже порога заметных возмущений. Теперь ситуация может измениться: математические модели указывают на вероятность полноценного геошторма уже в ближайшую субботу.
Предполагается, что воздействие на магнитосферу окажется сравнительно непродолжительным — около 12–15 часов. Основные колебания ожидаются в ночь на 31 октября и в первой половине субботы.
Причиной предстоящего возмущения станет вторая корональная дыра на Солнце, которая выходит в положение, позволяющее потоку ускоренного солнечного ветра достичь нашей планеты.
При этом повышенная активность может сопровождаться красивым атмосферным явлением. «Возможность наблюдения полярных сияний предварительно может возникнуть в первые часы бури, то есть на стыке 30 и 31 октября», — уточнили исследователи.
Ранее Life.ru сообщал о приближении к Земле потока солнечного ветра из корональной дыры. Согласно первоначальным расчётам, геомагнитные возмущения ожидались 29–30 октября, однако вероятность полноценной бури тогда оценивалась как невысокая. Учёные отмечали, что более точная картина станет понятна после обновления прогностических моделей.