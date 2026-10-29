Октябрь попрощается магнитной бурей: Учёные рассказали, когда Землю начнёт штормить

В субботу, 31 октября, Землю может накрыть магнитная буря продолжительностью до 15 часов. По предварительным расчётам, её интенсивность достигнет слабого или умеренного уровня — G1–G2. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как пояснили учёные, в последние дни геомагнитная обстановка оставалась неспокойной, однако показатели так и не достигли даже порога заметных возмущений. Теперь ситуация может измениться: математические модели указывают на вероятность полноценного геошторма уже в ближайшую субботу.

Предполагается, что воздействие на магнитосферу окажется сравнительно непродолжительным — около 12–15 часов. Основные колебания ожидаются в ночь на 31 октября и в первой половине субботы.

Причиной предстоящего возмущения станет вторая корональная дыра на Солнце, которая выходит в положение, позволяющее потоку ускоренного солнечного ветра достичь нашей планеты.

При этом повышенная активность может сопровождаться красивым атмосферным явлением. «Возможность наблюдения полярных сияний предварительно может возникнуть в первые часы бури, то есть на стыке 30 и 31 октября», — уточнили исследователи.