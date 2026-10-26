Солнце готовит Земле новую встряску: Учёные назвали две опасные даты в конце октября

В последние дни октября Земля вновь окажется под воздействием усиленного солнечного ветра. Учёные ожидают геомагнитные возмущения 29 и 30 октября, однако вероятность полноценной магнитной бури пока оценивают как невысокую. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Причиной станет очередная корональная дыра на Солнце. По предварительным расчётам, уже в среду, 28 октября, наша планета начнёт входить в область её влияния. Основные изменения геомагнитной обстановки специалисты прогнозируют на четверг и пятницу.

Скорость солнечного ветра может увеличиться до 600 километров в секунду. Это примерно на 50% выше обычных значений. Однако, как объяснили исследователи, такого ускорения чаще всего недостаточно, чтобы вызвать магнитную бурю.

В ближайшие два дня ожидается относительно спокойная обстановка. Согласно прогнозу лаборатории на 26–28 октября, вероятность магнитных бурь составляет от 3 до 7%. Заметного повышения геомагнитной активности в эти даты пока не предполагается.

При этом точного математического прогноза на конец недели ещё нет. Учёные рассчитывают подготовить его в течение ближайших двух суток, когда появится больше данных о параметрах солнечного ветра и возможном воздействии корональной дыры.

Специалисты напоминают, что геомагнитные возмущения не обязательно перерастают в магнитные бури. Для этого интенсивность воздействия должна достигнуть определённого порога, а предварительные расчёты пока не указывают на высокую вероятность такого сценария.

Таким образом, 29 и 30 октября ожидается повышение активности магнитосферы, но говорить о сильной магнитной буре преждевременно. Окончательная картина станет понятнее после обновления прогноза.

Похожая ситуация наблюдалась на прошлой неделе. Как сообщал Life.ru, 21–22 октября Земля оказалась под воздействием плотного потока солнечного ветра из корональной дыры. Геомагнитный индекс несколько раз поднимался до возмущённого уровня, однако полноценная магнитная буря не началась. Одновременно учёные зафиксировали выброс небольшого солнечного протуберанца и не исключали, что его последствия могут достичь нашей планеты к выходным.