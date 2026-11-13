Пятница, 13-е, может оказаться не таким опасным днём для автомобилистов, как принято считать. Исследования дорожных происшествий не выявили устойчивой связи между этой датой и повышенной аварийностью. Более того, суеверные люди могут сами снижать активность на дорогах, предпочитая оставаться дома. Об этом говорится в материале ирландского RTÉ, обновлённом 13 ноября.

Страх перед пятницей, 13-го, настолько распространён, что некоторые автомобилисты считают этот день особенно опасным. Однако научные данные оказались противоречивыми.

Ещё в 1993 году британские исследователи опубликовали в British Medical Journal работу, в которой сравнили дорожную ситуацию в пятницу, 13-го, с предыдущей пятницей, 6-го. Оказалось, что в «несчастливый» день автомобилей на одном из участков автомагистрали M25 было меньше, но количество госпитализаций после транспортных происшествий оказалось выше: 65 против 45 за исследованные даты.

Авторы тогда предположили, что риск попасть в больницу после транспортного происшествия может возрастать. Впрочем, выборка была небольшой, а полученные результаты требовали дополнительной проверки.

Позднее похожую закономерность обнаружили в Финляндии, где одно из исследований указало на повышенный риск гибели в транспортных происшествиях среди женщин в пятницу, 13-го. Исследователь предположил, что определённую роль могла играть тревога, связанная с суевериями.

Однако последующая работа финских учёных, опубликованная в 2004 году, поставила эти выводы под сомнение. Специалисты изучили статистику за 1989–2002 годы, сопоставив данные за 21 пятницу, 13-го, с соседними пятницами. Значимых различий в количестве дорожных происшествий с пострадавшими исследователи не обнаружили.

При этом специалисты обратили внимание на важную деталь. Люди, которые действительно боятся несчастливой даты, могут просто отказаться от поездок. Поэтому статистика аварий не всегда показывает, насколько опасным было вождение для каждого конкретного автомобилиста.

Учёные также не исключают, что тревожность способна влиять на внимание и поведение за рулём. Но убедительных доказательств того, что именно пятница, 13-е, систематически повышает аварийность, пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о приметах и запретах пятницы, 13-го, в том числе о суевериях, связанных с путешествиями и дорогой. Согласно народным поверьям, в этот день лучше отказаться от дальних поездок, хотя научных оснований считать саму дату опасной не обнаружено.