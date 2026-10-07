Учёные обнаружили окаменелости древнего крокодила в породах Большого Сфинкса

Большой Сфинкс в Гизе может скрывать внутри своих пород окаменелости древних крокодилов. К такому выводу исследователи пришли после изучения ранее найденного черепа вымершего вида, жившего около 54 миллионов лет назад.

Новый вид получил название Herugavialis cairensis в честь древнеегипетского бога Херу, с которым связывают образ Сфинкса. Окаменелость обнаружили в породах формации Мокаттам на севере Египта.

Эти же известняковые породы использовались при создании Большого Сфинкса более 4000 лет назад. Поэтому учёные не исключают, что внутри древнего памятника могут находиться окаменевшие останки представителей этого вида.

«Возможно! Он был построен из тех же пород, что и Herugavialis, так что кто знает», — заявил ведущий автор исследования доктор Пол Берк из Шведского музея естественной истории в беседе с Daily Mail.

При этом он пошутил, что разбирать Сфинкса ради проверки этой версии не стоит.

Соавтор исследования профессор Филип Мэннион из Университетского колледжа Лондона отметил совпадение между находкой и древнеегипетской символикой. По его словам, именно поэтому исследователи решили связать название нового крокодила с богом Херу.

Herugavialis относится к семейству гавиаловых, представители которого отличаются длинными и узкими мордами. Сегодня сохранились только два вида таких крокодилов, обитающих в пресноводных водоёмах Индийского субконтинента и Юго-Восточной Азии.

Сам череп нашли ещё в 1920-х годах во время раскопок в формации Мокаттам. Первоначально учёные считали, что он принадлежит ложному гавиалу Tomistoma schlegelii, однако современные методы исследования, включая компьютерную томографию, позволили обнаружить существенные отличия древней окаменелости от современного вида.

Ранее стало известно, что за стенами гробницы Тутанхамона в Долине Царей могут скрываться коридоры и комнаты. Учёные исследовали усыпальницу KV62 с использованием георадара, а прилегающий к ней участок — методом микрогравиметрии, который помогает обнаружить различия в плотности пород. Кроме того, исследователи сопоставили полученные данные с результатами предыдущих сканирований и особенностями росписей. В ходе более чем 1,2 тысячи измерений на площади в 35 квадратных метров были выявлены зоны с пониженной плотностью, имеющие прямые углы и напоминающие искусственные сооружения.