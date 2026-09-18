Нефертити рядом? Учёные нашли аномалии в усыпальнице Тутанхамона

За стенами гробницы Тутанхамона в египетской Долине Царей может находиться скрытый комплекс из коридоров и комнат. На это указывают результаты нового геофизического исследования, сообщает Daily Mail.

Учёные изучили усыпальницу KV62 с помощью георадара, а окружающий её участок — методом микрогравиметрии, позволяющим выявлять различия в плотности пород. Исследователи также сопоставили результаты с данными предыдущих сканирований и особенностями росписей.

По мнению инженера Джорджа Балларда, приборы могли зафиксировать заваленный обломками коридор шириной около двух метров. Более 1,2 тыс. измерений на участке площадью 35 квадратных метров также выявили зоны пониженной плотности с прямыми углами, напоминающие искусственные помещения.

Авторы допускают, что скрытый комплекс может быть частью не найденной до сих пор гробницы Нефертити. Однако прямых доказательств этой версии нет: исследователи не видели самих комнат и тем более не обнаруживали останков древнеегипетской царицы.

Гипотезу о тайных помещениях египтолог Николас Ривз выдвинул ещё в 2015 году. Он предположил, что небольшая усыпальница Тутанхамона была лишь внешней частью более крупной гробницы, которую переоборудовали после неожиданной смерти молодого фараона.

Независимые геофизики назвали новые данные любопытными, но недостаточными для окончательных выводов. Один из наиболее интересных сигналов находится на пределе чувствительности оборудования, а полный массив измерений пока не опубликован.

Решение о дальнейшем исследовании должен принять Высший совет по древностям Египта. Если власти дадут разрешение, учёные могут уже в ноябре просверлить небольшое отверстие и отправить внутрь миниатюрного робота с камерой.

Ранее Life.ru писал, что берестяные грамоты больше не тайна. На акселераторе «Нейрофест» в Сколково представили систему «НейроПалеограф», которая с помощью искусственного интеллекта помогает расшифровывать и датировать древнерусские тексты, а в перспективе сможет восстанавливать утраченные участки.