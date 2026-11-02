Учёные уточнили прогноз магнитных бурь на неделю со 2 по 8 ноября
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Магнитных бурь со 2 по 8 ноября, согласно актуальному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, не ожидается. После геомагнитных возмущений в начале месяца обстановка должна постепенно стабилизироваться.
Утром 2 ноября магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии: текущий геомагнитный индекс Kp составляет около 2. При этом кратковременные возмущения ещё возможны, однако до уровня полноценной магнитной бури прогнозируемая активность пока не доходит.
На 2 ноября расчёты показывают Kp примерно на уровне 3,3, а 3–4 ноября показатель должен снизиться примерно до 2. С 5 по 7 ноября возможен небольшой рост активности — примерно до Kp 3,3, но это также ниже порога магнитной бури.
На 8 ноября прогноз вновь показывает спокойную геомагнитную обстановку с Kp около 2.
При этом специалисты подчёркивают, что долгосрочные расчёты космической погоды могут меняться. Особенно наглядно это показали события начала ноября: воздействие потока солнечной плазмы оказалось сложнее первоначальных прогнозов.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, 1 ноября максимальный индекс приблизился к пороговому значению Kp 5, а специалисты зафиксировали заметные геомагнитные возмущения.
Поэтому даже при спокойном недельном прогнозе учёные рекомендуют ориентироваться прежде всего на обновляемые краткосрочные данные.
Ранее Life.ru подготовил подробный календарь магнитных бурь на весь ноябрь 2026 года. Предварительные расчёты показывают новые периоды повышенной геомагнитной активности во второй половине месяца, а наиболее заметный пик пока ожидается ближе к 27 ноября. Когда ждать магнитных бурь в ноябре и как меняется прогноз — в материале Life.ru.