Магнитных бурь со 2 по 8 ноября, согласно актуальному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, не ожидается. После геомагнитных возмущений в начале месяца обстановка должна постепенно стабилизироваться.

Утром 2 ноября магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии: текущий геомагнитный индекс Kp составляет около 2. При этом кратковременные возмущения ещё возможны, однако до уровня полноценной магнитной бури прогнозируемая активность пока не доходит.

На 2 ноября расчёты показывают Kp примерно на уровне 3,3, а 3–4 ноября показатель должен снизиться примерно до 2. С 5 по 7 ноября возможен небольшой рост активности — примерно до Kp 3,3, но это также ниже порога магнитной бури.

На 8 ноября прогноз вновь показывает спокойную геомагнитную обстановку с Kp около 2.

При этом специалисты подчёркивают, что долгосрочные расчёты космической погоды могут меняться. Особенно наглядно это показали события начала ноября: воздействие потока солнечной плазмы оказалось сложнее первоначальных прогнозов.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 1 ноября максимальный индекс приблизился к пороговому значению Kp 5, а специалисты зафиксировали заметные геомагнитные возмущения.