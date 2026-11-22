Иммунная система человека претерпевает наиболее заметные возрастные изменения примерно в 40 лет и после 60. К такому выводу пришли сингапурские учёные, пишет ScienceAlert.

Исследователи из медицинской школы Duke-NUS изучили около 3,8 миллиона иммунных клеток, полученных от 1828 здоровых добровольцев в возрасте от 19 до 97 лет. Участники представляли разные этнические группы, что позволило проследить особенности старения на обширной выборке.

Учёные анализировали активность генов в отдельных клетках крови и обнаружили два периода особенно выраженных изменений. Первый пришёлся примерно на 40 лет и затронул преимущественно CD4 T-лимфоциты, которые помогают координировать иммунный ответ.

Второй пик наблюдался после 60 лет. На этот раз наиболее заметные изменения происходили в CD8 T-лимфоцитах — клетках, участвующих в уничтожении инфицированных и повреждённых клеток организма.

Оба возрастных рубежа сопровождались усилением признаков воспаления и нарушениями процессов, благодаря которым клетки поддерживают нормальное состояние РНК и белков.

«Мы видим отчётливые периоды быстрых изменений», — отметил один из авторов исследования Жак Бемуара, объясняя, что иммунная система не стареет с одинаковой скоростью на протяжении всей жизни.

При этом возрастные изменения иммунитета у мужчин и женщин протекали неодинаково. У женщин исследователи обнаружили длительное сохранение активности определённых CD8 T-лимфоцитов, а в старшем возрасте — выраженные изменения других типов защитных клеток. У мужчин некоторые особенности старения CD4 T-лимфоцитов проявлялись раньше.

Авторы рассчитывают, что результаты помогут точнее определять периоды, когда профилактические меры могут оказаться наиболее полезными. Однако выводы не означают, что иммунитет каждого человека обязательно резко ухудшается в 40 или 60 лет. Исследование описывает общие закономерности изменения активности генов, а не устанавливает универсальные возрастные границы.

Научная работа вышла в журнале Nature Communications 21 августа 2026 года, а в ноябре её результаты вновь привлекли внимание после публикации ScienceAlert.

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