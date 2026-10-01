«Учитель не вправе запрещать»: Что делать, если ребёнка не пускают в туалет на уроке

Учитель не вправе запрещать школьнику выйти в туалет во время урока, а за самовольный выход из класса ребёнка нельзя наказывать. Об этом РИАМО рассказал руководитель юридического агентства Дмитрий Костин.

Если педагог регулярно отказывает ученику в такой просьбе, родителям юрист советует сначала обратиться к директору образовательного учреждения. При наличии заболевания, из-за которого ребёнку необходимо чаще посещать туалет, специалист рекомендует получить медицинскую справку и заранее предупредить классного руководителя и других педагогов.

Когда решить проблему внутри школы не удаётся, Костин предлагает направить жалобу в департамент образования или прокуратуру. По его словам, образовательное учреждение не может применять наказание только за то, что ученик самостоятельно покинул кабинет по такой причине.

При этом адвокат Вадим Багатурия обратил внимание и на обратную сторону ситуации. Некоторые дети могут пользоваться просьбой выйти как поводом покинуть занятие, а преподаватель практически не способен проверить, действительно ли школьнику понадобилась уборная.

Если ребёнок систематически злоупотребляет такой возможностью и нарушает порядок в классе, вопрос, по мнению адвоката, следует решать индивидуально вместе с родителями и администрацией. Возможными мерами он назвал замечание и вызов законных представителей в школу.

Ранее Life.ru подробно разбирался, может ли учитель не отпустить ребёнка в туалет во время урока и куда обращаться родителям. В материале отмечалось, что право учащихся на уважение человеческого достоинства и охрану здоровья закреплено законом «Об образовании». Там же приводился образец обращения к директору школы на случай подобных ситуаций.