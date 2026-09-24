Не выкладывайте в Сеть, а несите следствию: Адвокат объяснил, как быть с хамством учителя

Если учитель оскорбляет ребёнка, запись разговора лучше сохранить в оригинале и передать правоохранителям, а не публиковать в соцсетях. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Олифир.

Преподавательница детской школы искусств № 1 из Нижневартовска во время поездки учеников в Суздаль оскорбила девятиклассницу выражением сексуального характера. После жалобы родителей её уволили за аморальный проступок, однако городской суд восстановил педагога на работе и взыскал со школы более 912 тысяч рублей, апелляция решение оставила в силе. Педагог настаивала на отсутствии подтекста, и спор свёлся к пересказам очевидцев. Дословная запись лишила бы защиту возможности использовать этот довод. Андрей Олифир Адвокат

По словам Олифира, ученик вправе записывать разговор, участником которого является сам. Слова преподавателя на уроке относятся к его профессиональной деятельности, а передача такой записи следователю не является распространением сведений о частной жизни. При этом установленный законом запрет на использование телефонов во время занятий регулирует школьную дисциплину, но сам по себе не лишает запись доказательственного значения.

Особенно важно сохранить исходный файл. Адвокат советует не обрезать запись, не накладывать фильтры и не пересылать её через мессенджеры, которые могут сжимать звук и удалять метаданные. Чем полнее запись, тем проще установить контекст произошедшего.

При проверке по статье 144 УПК РФ следователь вправе изъять телефон и назначить фоноскопическую экспертизу. Она может помочь установить принадлежность голоса и наличие либо отсутствие признаков монтажа.

В заявлении в Следственный комитет Олифир рекомендует указать дату и урок, фамилии одноклассников, модель устройства и имя того, кто непосредственно вёл запись. После подачи заявления следует получить документ о регистрации сообщения.

Если на записи зафиксированы признаки психического насилия над ребёнком, правоохранители могут проверить действия педагога по статье 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённом с жестоким обращением. Разовое оскорбление может подпадать под часть 1 статьи 5.61 КоАП РФ со штрафом для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, а оскорбление нескольких детей — под часть 2 со штрафом от 5 до 10 тысяч. Дело по этой статье возбуждает прокурор, а срок давности составляет 90 календарных дней.

«Выкладывать запись в соцсети до заявления рискованно. На видео лицо ребёнка, а педагог получает время выстроить свою версию событий. Параллельно лучше подать жалобу в школьную комиссию по урегулированию споров, её решение пригодится при оценке дисциплинарного проступка», — заключил Олифир.

Ранее Life.ru сообщал, что преподавательницу Детской школы искусств № 1 в Нижневартовске восстановили на работе после увольнения из-за конфликта с 15-летней ученицей. Школу также обязали выплатить педагогу более 912 тысяч рублей, а апелляция оставила это решение в силе.