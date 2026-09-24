Учительница из ХМАО назвала ученицу «шалавой» и отсудила у школы почти миллион

Преподавательницу Детской школы искусств № 1 в Нижневартовске восстановили на работе после увольнения из-за конфликта с 15-летней ученицей. Школу также обязали выплатить женщине более 912 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Педагог работает в учреждении с 2010 года. Летом 2024-го она вместе с воспитанниками отправилась в творческую мастерскую в Суздаль, где во время конфликта с девятиклассницей допустила грубую реплику сексуального характера. Сама преподавательница позднее утверждала, что подобного смысла в её словах не было, а фраза стала эмоциональной реакцией на нарушение дисциплины.

После жалобы родителей администрация попыталась урегулировать конфликт. По версии школы, во время разговора педагог ударила девочку по ягодицам и назвала её «шалавой». Комиссия первоначально предлагала ограничиться замечанием или выговором, однако в декабре преподавательницу уволили за совершение аморального проступка.

Женщина оспорила это решение в Нижневартовском городском суде. Она отрицала, что ударила ученицу, и настаивала на отсутствии сексуального подтекста в сказанном. Педагог доказала свою правоту — в возбуждении уголовного дела о понуждении к действиям сексуального характера силовики отказали из-за отсутствия состава преступления.

В итоге суд признал увольнение незаконным и восстановил преподавательницу в должности. В её пользу взыскали около 838 тысяч рублей за вынужденный прогул, 40,7 тысячи расходов на поездку в Суздаль, 3,9 тысячи рублей суточных и 30 тысяч компенсации морального вреда — в общей сложности более 912 тысяч рублей.

Прокурор попытался оспорить решение, однако апелляция оставила его в силе. Судебная коллегия, в частности, указала, что само по себе лингвистическое исследование высказывания не подтверждает совершение аморального проступка, достаточного для увольнения педагога.

Ранее Life.ru писал о пианисте, которого суд восстановил на работе после незаконного увольнения и обязал оркестр выплатить ему более 1,2 млн рублей. Музыканта уволили после испытательного срока из-за претензий к его профессиональному уровню.