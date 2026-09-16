В Госдуме объяснили, может ли учитель забирать телефон и обязан ли ребёнок сдавать мобильник

Смартфон в руках школьника во время урока может стать причиной спора между ребёнком и учителем. Депутат Госдумы Нина Останина рассказала Life.ru, вправе ли педагог попросить ученика убрать телефон и что делать, если ребёнок отказывается сдавать устройство.

По словам парламентария, с 1 сентября вступил в силу федеральный закон о запрете на использование мобильных телефонов на уроках.

На переменах — пожалуйста. С согласия родителей провели большое родительское собрание, показали детям, где находятся их телефоны. Может быть, это даже отдельная полка в классе, где лежат аппараты. В перерыве ребёнок имеет право позвонить, а в течение урока он не вправе пользоваться телефоном. Закон вступил в силу, и в данном случае я не получала каких-либо нареканий со стороны родителей или обращений в наш комитет. Нина Останина Депутат Госдумы

По словам собеседницы Life.ru, никто не жаловался, что создалась ситуация, угрожающая жизни и здоровью ребёнка, а педагог отказал в праве воспользоваться телефоном. Закон обязывает организовать специальное пространство, где находились бы телефоны и куда дети их сдавали бы.

«Это не является нарушением прав ребёнка, потому что принят федеральный закон. А если ребёнок начинает всё-таки спорить, говорить, что телефон останется с ним, и идёт в отказ, в таком случае приглашается родитель несовершеннолетнего. Родителю объясняется, что вступил в силу федеральный закон, согласно которому детям запрещено пользоваться телефонами на уроках», — отмечает депутат.

В этих целях в образовательной организации в каждом классе отведено специальное место, где хранятся телефоны детей. Полную ответственность за поведение несовершеннолетнего несёт родитель. Когда ребёнок находится в образовательной организации, родитель в том числе отвечает за его поведение.

«Не нравится — пожалуйста, это право родителя перевести ребёнка в другую образовательную организацию. Но мне кажется, что любой родитель согласится с тем, что ребёнок не должен отвлекаться во время уроков», — заключила парламентарий.

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