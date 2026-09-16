Учителей из России начали записывать на бесплатный курс по ИИ

На «Госуслугах» стартовала запись на курс по искусственному интеллекту для учителей. Об этом сообщило Минцифры.

Программа «Искусственный интеллект в работе учителя» рассчитана на педагогов с разным уровнем подготовки. Курс подойдёт как тем, кто только начинает знакомство с нейросетями, так и тем, кто уже использует ИИ-инструменты.

Во время обучения преподаватели смогут научиться создавать с помощью нейросетей иллюстрации, схемы, презентации, аудио и видео для уроков. Также программа включает подготовку заданий разной сложности, конспектов, планов занятий и подборок материалов.

В ведомстве отметили, что искусственный интеллект не заменит учителя и не будет самостоятельно проводить уроки. При этом технологии могут помочь сделать объяснение тем более наглядным и подготовить дополнительные материалы.

Для участия потребуется учётная запись учителя на «Госуслугах». Занятия проходят онлайн, а общая продолжительность программы составляет 36 часов.

Первый поток обучения запланирован с 25 сентября по 19 октября, второй пройдёт с 9 октября по 2 ноября, третий — с 23 октября по 26 ноября. После завершения курса участникам предстоит пройти итоговое тестирование.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказывал, что в России работают более 1 млн школьных педагогов и около 168 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах. Он отмечал, что для повышения престижа профессии власти реализуют дополнительные меры поддержки педагогов.