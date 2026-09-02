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Опубликовано 2 сентября, 14:42

Удар по инфраструктуре ВСУ: Российские войска разнесли склады в Вишневом, Дударкове и Корчеватом

Российские войска разнесли склады в Вишневом, Дударкове и Корчеватом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somsak suwanput

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somsak suwanput

Российское оборонное ведомство отчиталось о серии высокоточных ударов по объектам в Киевской области. Основными целями стали пункты хранения и распределения материально-технического обеспечения, используемые украинскими войсками.

По официальным данным, под огонь попал логистический центр «Эридон» в городе Вишневое. Также зафиксированы прилёты по комплексу «ФМ Логистик Днепр», расположенному неподалеку от населенного пункта Дударков.

Третьим разрушенным объектом стал складской комплекс в промышленной зоне Корчеватого. Согласно заявлению министерства, на данных площадках осуществлялось накопление и последующая отправка грузов военного назначения для нужд ВСУ.

Атаки на логистическую сеть существенно затрудняют снабжение группировок противника. Подобные действия направлены на срыв поставок боеприпасов и техники на линию фронта, а также на демонтаж тыловых узлов обеспечения.

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Оксана Попова
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