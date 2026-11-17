Часть Черновцов на западе Украины осталась без электричества после атаки беспилотников утром 17 ноября. Об этом сообщил мэр города Роман Кличук. Из-за перебоев с энергоснабжением нарушилась работа электротранспорта.

Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко заявил, что регион атаковали два беспилотника. По его словам, один из них повредил энергетический объект в Черновцах, что привело к аварийному отключению электричества в части города. На месте работают аварийные службы и энергетики.

Первоначально Кличук объявил о временной остановке троллейбусов и организации автобусного сообщения взамен электротранспорта. Позднее в городском троллейбусном управлении уточнили, что автобусы заменили троллейбусы на маршруте № 2, а на остальных маршрутах возникли задержки.

Сроки полного восстановления электроснабжения пока не уточняются. Городские власти заявили, что специалисты делают всё возможное для скорейшего возвращения транспорта к обычному графику.

Ранее Life.ru сообщал о частичной остановке киевского метро после повреждения наземной инфраструктуры в результате ночной атаки. В украинской столице движение поездов пришлось ограничить на нескольких участках, в том числе на зелёной линии.