«Удочка» и «пушка» в метро: На БКЛ начал курсировать тематический поезд о закулисье телевидения

Пассажиры Большой кольцевой линии теперь могут узнать, что такое «петличка», «закадр» и зачем съёмочной группе «пушка». На БКЛ начал курсировать тематический поезд «Москва 24», посвященный 15-летию телеканала. Восемь вагонов «Москвы-2020» превратили в единое телевизионное пространство: пассажир словно проходит вместе с новостью весь путь — от события в городе до выхода материала в эфир.

В оформлении состава — более 40 профессиональных терминов. Поезд будет ходить по БКЛ шесть месяцев, до 11 марта 2027 года. По прогнозам Дептранса, на нём совершат почти 3 миллиона поездок. Это уже 11-й тематический состав с начала года и первый в 2026-м, посвящённый СМИ.

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«Совместно с телеканалом „Москва 24“ разработали дизайн брендированного состава. В 8 вагонах разместили информацию о более 40 телевизионных терминах», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Символично, что поезд главного городского телеканала пустили именно по БКЛ: это крупнейшее в мире метрокольцо, где в будний день совершается порядка 1,6 миллиона поездок. Телеканал все 15 лет рассказывает о достижениях метро, а с 2024 года в эфире выходит программа «Москва едет». Только в 2026-м создано более 35 сюжетов о цифровизации, истории и беспилотных технологиях.

А ранее Life.ru писал, что президенту РФ Владимиру Путину показали первый в стране беспилотный поезд метро «Москва-2026». Поезд функционирует на российском программном обеспечении и полностью готов к работе в условиях московского метрополитена.