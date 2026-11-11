Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Абу-Даби после завершения двухдневных консультаций России, США и Украины. Об отъезде представителей Вашингтона сообщает ТАСС.

Переговоры проходили 10–11 ноября в столице ОАЭ. В первый день делегации обсуждали урегулирование украинского конфликта около четырёх с половиной часов, а заключительная встреча продлилась менее двух часов.

Следующим пунктом дипломатической программы американцев должна стать Москва. Кушнер ранее сообщил, что 12 ноября они вместе с Уиткоффом намерены встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить итоги консультаций и попытаться добиться дальнейшего прогресса.