Уиткофф и Кушнер покинули Абу-Даби после переговоров по Украине
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Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Абу-Даби после завершения двухдневных консультаций России, США и Украины. Об отъезде представителей Вашингтона сообщает ТАСС.
Переговоры проходили 10–11 ноября в столице ОАЭ. В первый день делегации обсуждали урегулирование украинского конфликта около четырёх с половиной часов, а заключительная встреча продлилась менее двух часов.
Следующим пунктом дипломатической программы американцев должна стать Москва. Кушнер ранее сообщил, что 12 ноября они вместе с Уиткоффом намерены встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить итоги консультаций и попытаться добиться дальнейшего прогресса.
Ранее Life.ru сообщал, что Кремль подтвердил намерение продолжить диалог с американскими представителями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общение с Вашингтоном продолжится после завершения консультаций в Абу-Даби.