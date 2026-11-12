Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покидают Москву после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Американские представители уже прибыли в аэропорт Внуково и проследовали к самолёту.

Следующим пунктом поездки американской делегации станет Дублин. Как сообщил Уиткофф, в столице Ирландии он и Кушнер намерены встретиться с Владимиром Зеленским.

Переговоры с Путиным прошли 12 ноября в Кремле и продолжались более двух часов. В них также участвовали помощники российского президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Американские представители прилетели в Москву утром из Абу-Даби, где 10–11 ноября проходили трёхсторонние консультации России, США и Украины. В центре обсуждения находились вопросы урегулирования конфликта и возможных гарантий безопасности.

Перед встречей с российским президентом Кушнер сообщил, что американская делегация намерена обсудить предложения, предварительно согласованные с Украиной и европейскими партнёрами.