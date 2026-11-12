Соединённые Штаты предпринимают все необходимые усилия для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 12 ноября.

Американский переговорщик подчеркнул заинтересованность Вашингтона в достижении мирного урегулирования.

Заявление прозвучало во время переговоров Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прибывшими в российскую столицу после двухдневных консультаций представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на встрече планируется обсудить весь комплекс вопросов, связанных с поиском путей урегулирования украинского конфликта.

Переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах проходили 10–11 ноября. Их участники обсуждали гарантии безопасности, гуманитарные вопросы и возможные дальнейшие шаги к прекращению боевых действий. При этом публично об окончательном мирном соглашении стороны не объявляли.

Ранее Life.ru сообщал об итогах трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одной из обсуждавшихся тем стала возможность нового обмена удерживаемыми лицами.