Украина и Польша могут подать совместную заявку на ЧМ по футболу

Украина и Польша рассматривают возможность совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу. Об этом пишет Politico со ссылкой на украинского министра спорта Матвея Бедного и источники в Польше.

«Ближайшие свободные даты для проведения чемпионата где-то в 2040-х годах <...>. Поэтому нам нужно готовить планы на эту перспективу уже сейчас», — сказал Бедный.

Он напомнил, что страны уже принимали Евро-2012, и новый турнир помог бы Украине привлечь инвесторов. Однако он уточнил, что это пока не официальная идея — всё зависит от инициативы спортивных федераций.

Польский источник подтвердил, что вопрос обсуждался на конференции по восстановлению Украины в Гданьске в 2026 году. В украинском парламенте заявили, что не получали официальной информации о такой заявке. Минспорта Польши на запрос не ответило.

Издание также отмечает, что отношения между странами сейчас напряжены из-за героизации нацистских преступников на Украине. Согласно опросу, рекордные 46% поляков негативно оценивают отношения с Украиной. Ближайшие чемпионаты мира пройдут в Испании, Португалии, Марокко (2030) и Саудовской Аравии (2034). Хозяин турнира 2038 года пока не определён, интерес проявляют США и Германия.

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