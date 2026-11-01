Украине придётся понести ответственность за действия ВСУ в Алешках Херсонской области. Такое мнение выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. В соцсети X он обвинил Киев в атаках на населённый пункт и создании угроз для мирных жителей.

По утверждению отставного военного, украинская сторона причастна к подрыву плотины, обстрелам города и ударам беспилотников. Отдельно Риттер указал на минирование дорог, затрудняющее передвижение людей.

«Украина — террористическая страна. И она заплатит за это», — написал экс-разведчик.

Ситуацию вокруг Алешек ранее затрагивал президент России Владимир Путин. Российский лидер заявил, что минирование подходов к городу украинскими военными фактически привело к гуманитарной катастрофе. Тогда же он рассказал о подготовке операции по оказанию помощи населению при поддержке первой леди США Мелании Трамп.

Вчера Life.ru писал о завершении гуманитарной миссии в Алешках. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что обе стороны выполнили достигнутые договорённости. В город доставили продовольствие, лекарства и другие необходимые грузы, а жителям предоставили возможность эвакуироваться в выбранном направлении.