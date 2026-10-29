Путин рассказал о гуманитарной миссии в Алёшках при участии первой леди США
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Президент России Владимир Путин заявил, что гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области проводится при поддержке первой леди США Мелании Трамп. Миссия направлена на оказание помощи мирному населению в зоне российско-украинского конфликта. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Москве.
«Как раз в это время, в эти дни, сегодня, завтра намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединённых Штатов, по оказанию помощи именно гражданскому населению», — подчеркнул российский лидер.
Гуманитарная миссия предусматривает доставку продуктов питания, медикаментов и других необходимых грузов, а также эвакуацию жителей, желающих покинуть город. Для её проведения Москва и Киев при посредничестве американской стороны согласовали временное прекращение огня.
Ранее Life.ru сообщал, что режим тишины в районе Алёшек действует с 27 октября и должен продлиться до 1 ноября. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщений о нарушении перемирия не поступало. Тем временем российские и украинские специалисты занимаются разминированием маршрутов для гуманитарных колонн.
Кроме того, Life.ru писал, что Мелания Трамп объявила об отправке четырёх американских журналистов телеканала Newsmax в Алёшки. Репортёры будут сопровождать гуманитарные группы России и Украины, наблюдать за ходом операции и документировать происходящее.