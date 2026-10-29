Путин рассказал о гуманитарной миссии в Алёшках при участии первой леди США

Президент России Владимир Путин заявил, что гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области проводится при поддержке первой леди США Мелании Трамп. Миссия направлена на оказание помощи мирному населению в зоне российско-украинского конфликта. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Москве.

«Как раз в это время, в эти дни, сегодня, завтра намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединённых Штатов, по оказанию помощи именно гражданскому населению», — подчеркнул российский лидер.

Гуманитарная миссия предусматривает доставку продуктов питания, медикаментов и других необходимых грузов, а также эвакуацию жителей, желающих покинуть город. Для её проведения Москва и Киев при посредничестве американской стороны согласовали временное прекращение огня.