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Опубликовано 29 октября, 12:52

Путин рассказал о гуманитарной миссии в Алёшках при участии первой леди США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области проводится при поддержке первой леди США Мелании Трамп. Миссия направлена на оказание помощи мирному населению в зоне российско-украинского конфликта. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Москве.

«Как раз в это время, в эти дни, сегодня, завтра намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединённых Штатов, по оказанию помощи именно гражданскому населению», — подчеркнул российский лидер.

Гуманитарная миссия предусматривает доставку продуктов питания, медикаментов и других необходимых грузов, а также эвакуацию жителей, желающих покинуть город. Для её проведения Москва и Киев при посредничестве американской стороны согласовали временное прекращение огня.

Ранее Life.ru сообщал, что режим тишины в районе Алёшек действует с 27 октября и должен продлиться до 1 ноября. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщений о нарушении перемирия не поступало. Тем временем российские и украинские специалисты занимаются разминированием маршрутов для гуманитарных колонн.

Кроме того, Life.ru писал, что Мелания Трамп объявила об отправке четырёх американских журналистов телеканала Newsmax в Алёшки. Репортёры будут сопровождать гуманитарные группы России и Украины, наблюдать за ходом операции и документировать происходящее.

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Марина Фещенко
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