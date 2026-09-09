Украинские мошенники выдают себя за польскую полицию и обманывают земляков

В Польше набирает распространение схема, в которой украинские мошенники атакуют собственных соотечественников, выдавая себя за представителей местной полиции. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель варшавской полиции.

«С наплывом в Польшу граждан Украины получила большое распространение достаточно уникальная схема мошенничества, когда жертвами украинских преступников становятся их же украинские соотечественники. То есть украинцы обманывают украинцев», — сказал он.

Связаться с адресатами аферисты пытаются через SMS. В таких посланиях мошенники представляются польскими полицейскими и пугают получателей якобы возбуждёнными уголовными делами. Следом владельцу телефона предлагают перейти по ссылке, которая ведёт на фишинговый ресурс. Таким способом преступники пытаются заманить человека на поддельный сайт и воспользоваться его данными.

Ранее сообщалось, что польские правоохранители за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 180 сообщений о преступлениях, совершённых из ненависти к украинцам. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 30%.