Украинцы массово покидают Польшу: почему за месяц уехали 8,1 тысячи беженцев

За два месяца число граждан Украины с временной защитой в Польше сократилось на 14,4 тысячи. О массовом отъезде беженцев пишет RMF24 со ссылкой на данные Евростата.

В июле показатель уменьшился на 8,1 тысячи — до 953,1 тысячи человек. Месяцем ранее республику покинули ещё около 6,3 тысячи украинцев. Прежде главным направлением для переезда была Германия. Теперь беженцы всё чаще выбирают и Чехию.

К концу июня в Германии находилось почти 1,29 миллиона украинцев с временной защитой, а в Чехии — около 381 тысячи. Ещё 272,3 тысячи человек проживали в Испании, 219,4 тысячи — в Румынии и 149 тысяч — в Словакии. Несмотря на отток из Польши, граждане Украины остаются крупнейшей группой получателей временной защиты в Евросоюзе. Только в июне такой статус оформили более 24 тысяч украинцев.

Ранее в польской Познани группа мужчин избила соотечественника, приняв его за украинца. Нападавшие выкрикивали антиукраинские лозунги и требовали от мужчины «ехать на войну». Подозреваемых объявили в розыск. Пострадавший был госпитализирован.