Украинский чиновник из Сан-Франциско помог российским пранкерам Вовану и Лексусу организовать разговор с руководством американской компании OpenAI. Для этого они представились главой украинской внешней разведки Рустемом Умеровым. Подробности розыгрыша пранкеры раскрыли в беседе с РИА «Новости».

По их словам, подготовка заняла несколько недель. Сначала они связались с высокопоставленным украинским чиновником, который уже пытался наладить контакты с разработчиком ChatGPT через украинскую диаспору в Калифорнии.

«Если коротко, сначала мы связались с высокопоставленным украинским чиновником в Сан-Франциско, представившись Умеровым», — рассказали Вован и Лексус.

Чиновник уже поддерживал связь с руководителем направления политики национальной безопасности OpenAI Сашей Бейкер, ранее работавшей в Пентагоне. Поверив, что общается с настоящим Умеровым, он организовал переговоры, на которых предполагалось обсудить предоставление Украине передовых технологий искусственного интеллекта, в том числе для военного применения.

В результате пранкеры провели 17-минутный разговор с тремя представителями OpenAI. Помимо Бейкер, в нём участвовали руководитель стратегических инициатив Кэролайн Зир и отвечающий за европейскую безопасность Бен Крэмптон. Обсуждение затронуло сотрудничество с Украиной, использование ИИ в кибербезопасности и возможность расширения доступа Киева к передовым моделям.

По словам Вована и Лексуса, особенно интересным оказалось отношение сотрудников компании к военному использованию искусственного интеллекта. В ходе беседы выяснилось, что внутри OpenAI существуют разные позиции относительно применения подобных технологий в наступательных операциях.

В самой OpenAI признали факт розыгрыша. Представитель компании Нейт Эванс сообщил изданию The Intercept, что специалисты проверили обстоятельства звонка, установили, что он был организован пранкерами, и приняли меры для предотвращения подобных случаев.

Тему возможного расширения сотрудничества американской компании с Киевом Life.ru подробно освещал 11 ноября. Тогда стало известно, что представители OpenAI обсуждали с собеседниками, выдававшими себя за украинское руководство, использование модели Daybreak Blue для поиска уязвимостей и перспективы предоставления более продвинутых инструментов для тестирования компьютерных систем.