От защиты к испытаниям на взлом: Вован и Лексус раскрыли предполагаемые планы OpenAI для Украины
Пранкеры узнали о планах OpenAI расширить доступ Украины к ИИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили сотрудникам американской компании OpenAI, выдав себя за украинского чиновника Рустема Умерова. Представители компании, полагая, что разговаривают с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказали о сотрудничестве с Киевом в сфере искусственного интеллекта. По утверждению пранкеров, речь шла о технологиях для киберзащиты и планах предоставить Украине доступ к более продвинутой модели ИИ.
Как утверждают пранкеры, в беседе участвовали руководитель направления политики национальной безопасности OpenAI Саша Бейкер, её заместитель Кэролайн Зир и отвечающий за европейское направление Бен Крэмптон.
По словам Крэмптона, украинские специалисты уже использовали Daybreak Blue для поиска уязвимостей, проверки исправлений и устранения последствий кибератак. Следующим этапом может стать подключение Daybreak Red.
«Это более продвинутый вариант модели, который позволяет проводить более «агрессивное» тестирование собственных систем — в формате красных команд и тестирования на проникновение», — приводит команда пранкеров слова Крэмптона.
Отдельно обсуждалась защита доступа к технологиям. Зир, согласно опубликованным материалам, рассказала о возможности использования аппаратных ключей и других физических средств безопасности, которые должны затруднить несанкционированное подключение к системе.
«Это значительно усложнило бы для русских попытки скомпрометировать модель», — заявила она.
По словам пранкеров, представители OpenAI также выразили готовность подключать к программе другие украинские государственные структуры, отвечающие за компьютерные сети и критически важную инфраструктуру. При этом официально компания подтверждала сотрудничество с Министерством цифровой трансформации Украины именно в области защиты гражданских объектов.
Ранее Life.ru рассказывал, что искусственный интеллект научился самостоятельно проводить кибератаки. В ходе эксперимента система из нескольких ИИ-агентов за четыре часа получила контроль над доменом тестовой компьютерной сети. По словам эксперта Ивана Булавина, нейросеть самостоятельно выбрала последовательность действий, которую организаторы не предусматривали. При этом специалисты предупреждают, что такие технологии могут применяться как для поиска уязвимостей, так и для атак.