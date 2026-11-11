Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили сотрудникам американской компании OpenAI, выдав себя за украинского чиновника Рустема Умерова. Представители компании, полагая, что разговаривают с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказали о сотрудничестве с Киевом в сфере искусственного интеллекта. По утверждению пранкеров, речь шла о технологиях для киберзащиты и планах предоставить Украине доступ к более продвинутой модели ИИ.

Как утверждают пранкеры, в беседе участвовали руководитель направления политики национальной безопасности OpenAI Саша Бейкер, её заместитель Кэролайн Зир и отвечающий за европейское направление Бен Крэмптон.

По словам Крэмптона, украинские специалисты уже использовали Daybreak Blue для поиска уязвимостей, проверки исправлений и устранения последствий кибератак. Следующим этапом может стать подключение Daybreak Red.

«Это более продвинутый вариант модели, который позволяет проводить более «агрессивное» тестирование собственных систем — в формате красных команд и тестирования на проникновение», — приводит команда пранкеров слова Крэмптона.

Отдельно обсуждалась защита доступа к технологиям. Зир, согласно опубликованным материалам, рассказала о возможности использования аппаратных ключей и других физических средств безопасности, которые должны затруднить несанкционированное подключение к системе.

«Это значительно усложнило бы для русских попытки скомпрометировать модель», — заявила она.

По словам пранкеров, представители OpenAI также выразили готовность подключать к программе другие украинские государственные структуры, отвечающие за компьютерные сети и критически важную инфраструктуру. При этом официально компания подтверждала сотрудничество с Министерством цифровой трансформации Украины именно в области защиты гражданских объектов.