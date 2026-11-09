Система из нескольких ИИ-агентов самостоятельно получила контроль над доменом тестовой компьютерной сети за четыре часа, рассказал директор по продуктам цифровой платформы Иван Булавин. По его словам, нейросеть выбрала путь, который организаторы эксперимента не предусматривали.

Искусственный интеллект уже способен самостоятельно определять последовательность действий и искать обходные пути при атаке. Однако такой результат пока не доказывает превосходства над профессиональными хакерами. Для сравнения нужно учитывать не только достижение цели, но и затраченные ресурсы, незаметность действий и последствия для других систем.

ИИ помогает и защите, агенты ускоряют анализ кода и обработку сообщений об уязвимостях. Вместе с тем они могут убедительно описывать несуществующие проблемы, поэтому их выводы требуют проверки. Сложные расследования и окончательные решения остаются за людьми, отметил собеседник RG.ru.

Ранее в России расследовали успешную кибератаку, предположительно проведённую автономными ИИ-агентами. За три часа атакующие проникли в критически важные системы компании и похитили данные. На участие нейросетей указали скорость действий и почти мгновенное исправление ошибок.