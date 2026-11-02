В России впервые расследовали успешную кибератаку с участием ИИ-агентов
Positive Technologies впервые расследовала взлом, совершённый ИИ
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В России расследовали кибератаку, при которой злоумышленникам потребовалось всего три часа, чтобы проникнуть в критически важные системы компании и похитить данные. Специалисты Positive Technologies предполагают, что практически всю операцию самостоятельно выполнили ИИ-агенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
За короткое время атакующим удалось получить доступ более чем к десяти узлам инфраструктуры под управлением Linux и Windows. Проникновение началось через внешний сервис, после чего вредоносная активность быстро распространилась внутри корпоративной сети.
Особенность атаки заключалась в поведении взломщиков. Они одновременно проверяли разные пути продвижения по сети, совершали ошибки и практически мгновенно их исправляли. Именно такая скорость и последовательность действий позволили экспертам предположить, что за атакой стояли автономные ИИ-системы.
«Это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами», — рассказал руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies Денис Гойденко.
По его словам, подобные технологии серьёзно осложняют расследование киберинцидентов. Установить, кто именно организовал взлом, становится труднее, а у специалистов по информационной безопасности остаётся всё меньше времени на обнаружение угрозы и её блокировку.
При этом окончательно подтвердить, что операцию провели исключительно ИИ-агенты, специалисты пока не смогли. Такой вывод основан прежде всего на характере и скорости обнаруженных действий.
Ранее Life.ru рассказывал о другой схеме атак на российские компании. Злоумышленники маскировали вредоносные запросы под обращения популярных нейросетей, включая ChatGPT, DeepSeek и Claude, чтобы скрыть подозрительную активность от систем защиты.