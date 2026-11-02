В России расследовали кибератаку, при которой злоумышленникам потребовалось всего три часа, чтобы проникнуть в критически важные системы компании и похитить данные. Специалисты Positive Technologies предполагают, что практически всю операцию самостоятельно выполнили ИИ-агенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

За короткое время атакующим удалось получить доступ более чем к десяти узлам инфраструктуры под управлением Linux и Windows. Проникновение началось через внешний сервис, после чего вредоносная активность быстро распространилась внутри корпоративной сети.

Особенность атаки заключалась в поведении взломщиков. Они одновременно проверяли разные пути продвижения по сети, совершали ошибки и практически мгновенно их исправляли. Именно такая скорость и последовательность действий позволили экспертам предположить, что за атакой стояли автономные ИИ-системы.

«Это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами», — рассказал руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies Денис Гойденко.

По его словам, подобные технологии серьёзно осложняют расследование киберинцидентов. Установить, кто именно организовал взлом, становится труднее, а у специалистов по информационной безопасности остаётся всё меньше времени на обнаружение угрозы и её блокировку.

При этом окончательно подтвердить, что операцию провели исключительно ИИ-агенты, специалисты пока не смогли. Такой вывод основан прежде всего на характере и скорости обнаруженных действий.