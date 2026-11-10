Американская компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, исключила Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области из списка территорий, на которых доступен её сервис. Соответствующее уточнение содержится в официальном перечне поддерживаемых стран и регионов на сайте компании.

В списке Украина указана с оговоркой на английском языке: «кроме Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей». То есть эти территории не входят в зону официального предоставления услуг Claude.

Ограничения распространяются на использование продуктов Anthropic, включая нейросетевого помощника Claude и инструменты для разработчиков. При этом Россия также отсутствует в перечне стран, где компания официально предоставляет доступ к своим сервисам.

Впрочем, формулировка на сайте не означает, что Anthropic признала перечисленные территории частью России. Таким образом, перечень определяет географию предоставления услуг Anthropic, а не принадлежность перечисленных территорий.