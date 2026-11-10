Anthropic исключила Крым и новые регионы РФ из зоны доступа к нейросети Claude
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Американская компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, исключила Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области из списка территорий, на которых доступен её сервис. Соответствующее уточнение содержится в официальном перечне поддерживаемых стран и регионов на сайте компании.
В списке Украина указана с оговоркой на английском языке: «кроме Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей». То есть эти территории не входят в зону официального предоставления услуг Claude.
Ограничения распространяются на использование продуктов Anthropic, включая нейросетевого помощника Claude и инструменты для разработчиков. При этом Россия также отсутствует в перечне стран, где компания официально предоставляет доступ к своим сервисам.
Впрочем, формулировка на сайте не означает, что Anthropic признала перечисленные территории частью России. Таким образом, перечень определяет географию предоставления услуг Anthropic, а не принадлежность перечисленных территорий.
Ранее Life.ru сообщал, что российские пользователи нейросети Claude столкнулись с блокировками аккаунтов после подтверждения личности загранпаспортом РФ. На ограничения жаловались в том числе россияне, постоянно проживающие за рубежом и оплачивающие подписку. По словам пользователей, доступ к сервису прекращался практически сразу после проверки документов через платформу Persona. При этом разработчик Claude, компания Anthropic, не объявляла российское гражданство самостоятельным основанием для блокировки.