Создатель нейросети Claude подал заявку на выход на биржу

Американская компания Anthropic, разработавшая нейросеть Claude, официально подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Производитель искусственного интеллекта намерен выйти на биржу Nasdaq под тикером ANT. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 26 октября.

Документы по форме S-1 направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ранее, в июне, Anthropic представила предварительную заявку в конфиденциальном порядке. Теперь компания раскрыла свои планы публично.

Организацией размещения занимаются инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Предполагается, что акции инвесторам предложат как сама Anthropic, так и некоторые её нынешние акционеры. Точное количество ценных бумаг и диапазон их стоимости пока не определены.

По информации Bloomberg, активная фаза подготовки к размещению может начаться уже на неделе с 9 ноября. Источники агентства утверждают, что Anthropic рассчитывает провести IPO, сопоставимое по масштабам с выходом на биржу космической компании SpaceX, или даже превзойти его.

Публикация документов также раскрыла финансовые показатели разработчика Claude. За первое полугодие 2026 года выручка Anthropic составила около 16,3 миллиарда долларов против 1,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года. При этом компания отчиталась о чистом убытке в размере 80,7 миллиарда долларов, значительная часть которого связана с бухгалтерской переоценкой финансовых обязательств.

Если размещение состоится по намеченному сценарию, Anthropic может стать одной из первых крупных компаний, специализирующихся на разработке передовых моделей искусственного интеллекта, чьи акции торгуются на публичном рынке.