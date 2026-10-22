ChatGPT и Claude могут окончательно закрыть для россиян: Названа причина

Российские пользователи могут полностью лишиться доступа к ChatGPT и Claude после выхода разработчиков этих нейросетей на биржу. Такой сценарий в беседе с ТАСС допустил технический лидер центра прикладных решений MWS AI Иван Копылов. По его мнению, компании OpenAI и Anthropic могут ужесточить региональные ограничения ради сокращения расходов.

Специалист напомнил, что оба разработчика уже ограничивают доступ к своим сервисам из России, Китая и ряда других государств. Однако, по его оценке, соблюдение установленных правил пока контролируется не всегда строго.

Копылов отметил, что блокировки уже затрагивают корпоративных клиентов Claude, которые пользуются нейросетью через сторонние платформы. Обычные пользователи сталкиваются с подобными мерами реже. Эксперт полагает, что до выхода на биржу компаниям выгодно сохранять широкую аудиторию и демонстрировать инвесторам рост числа платных подписок.

Ситуация может измениться после размещения акций. Тогда внимание инвесторов будет сосредоточено не только на количестве пользователей, но и на финансовых результатах разработчиков.

«После IPO инвесторы смотрят не только на рост аудитории, но и на расходы, денежный поток и перспективы прибыли», — пояснил Копылов.

По словам эксперта, обслуживание нейросетей требует значительных вычислительных мощностей. Каждый запрос создаёт дополнительные расходы, даже если человек пользуется бесплатной версией сервиса. Поэтому аудитория, затраты на которую превышают приносимую ею выручку, может оказаться невыгодной для разработчиков.

Обе компании уже предприняли шаги для выхода на фондовый рынок. В июне 2026 года Anthropic направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предварительные документы для IPO. Аналогичную заявку подала OpenAI. По сообщениям СМИ, Anthropic может провести размещение акций уже в ноябре, тогда как выход OpenAI на биржу способен сдвинуться на 2027 год. Окончательные сроки пока не определены.

Ранее Life.ru сообщал о массовых блокировках аккаунтов российских пользователей Claude. В мае 2026 года доступ к нейросети потеряли несколько сотен человек, преимущественно IT-специалисты и предприниматели. У некоторых пользователей в заблокированных аккаунтах остались рабочие материалы и результаты многомесячных проектов.