Нейрорусофобия и ИИмпичмент: Западные политики доверили свои речи ChatGPT и DeepSeek
The Economist: Политики на Западе всё чаще доверяют свои речи ИИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Искусственный интеллект всё активнее участвует в подготовке речей западных политиков. Анализ The Economist показал, что в выступлениях британских парламентариев около каждого десятого слова детектор Pangram относит к тексту, созданному или существенно обработанному нейросетями.
Причём Великобритания оказалась далеко не самым активным пользователем таких инструментов. По оценке издания, в выступлениях депутатов Австралии и Канады признаки использования ИИ встречаются примерно втрое чаще, чем у их британских коллег. Близкие показатели зафиксированы и у членов Палаты представителей США.
Меньше всего ИИ, согласно анализу, заметен в речах сенаторов США и парламентариев Новой Зеландии. Доля фрагментов, которые Pangram классифицировал как сгенерированные нейросетями, там не превышает 5%.
The Economist приводит в пример британского депутата Стива Йемма. Pangram классифицировал одно из его июньских выступлений как полностью написанное с помощью ИИ, а сам парламентарий подтвердил изданию, что его офис действительно использует нейросети, в том числе при подготовке речей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России планируют сформировать правила взаимодействия с искусственным интеллектом. Они вошли в концепцию повышения цифровой грамотности граждан, утверждённую правительством. Документ предполагает развитие навыков безопасного и осознанного использования нейросетей. Власти также намерены учитывать распространение ИИ в образовании, работе и повседневной жизни.
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