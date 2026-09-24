Нейрорусофобия и ИИмпичмент: Западные политики доверили свои речи ChatGPT и DeepSeek

Искусственный интеллект всё активнее участвует в подготовке речей западных политиков. Анализ The Economist показал, что в выступлениях британских парламентариев около каждого десятого слова детектор Pangram относит к тексту, созданному или существенно обработанному нейросетями.

Причём Великобритания оказалась далеко не самым активным пользователем таких инструментов. По оценке издания, в выступлениях депутатов Австралии и Канады признаки использования ИИ встречаются примерно втрое чаще, чем у их британских коллег. Близкие показатели зафиксированы и у членов Палаты представителей США.

Меньше всего ИИ, согласно анализу, заметен в речах сенаторов США и парламентариев Новой Зеландии. Доля фрагментов, которые Pangram классифицировал как сгенерированные нейросетями, там не превышает 5%.

The Economist приводит в пример британского депутата Стива Йемма. Pangram классифицировал одно из его июньских выступлений как полностью написанное с помощью ИИ, а сам парламентарий подтвердил изданию, что его офис действительно использует нейросети, в том числе при подготовке речей.