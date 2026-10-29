Россияне пожаловались на блокировки Claude после проверки загранпаспортов

Российские пользователи нейросети Claude начали жаловаться на внезапные блокировки аккаунтов после подтверждения личности загранпаспортом РФ. С проблемой столкнулись в том числе россияне, постоянно проживающие за рубежом и оплачивающие подписку на сервис. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на сообщения пользователей Reddit и X.

Для продолжения работы некоторым владельцам учётных записей предлагают пройти проверку через платформу Persona. Процедура предусматривает загрузку удостоверения личности и селфи с подтверждением присутствия человека перед камерой. Однако после предъявления российского документа доступ к нейросети, по словам пострадавших, прекращается практически сразу.

Заблокированные пользователи больше не могут отправлять запросы. В отдельных случаях им оставляют лишь возможность сохранить историю переписок и другие данные. Попытки оспорить решение, как утверждают авторы жалоб, не всегда приносят результат.

Один из таких случаев произошёл с россиянином, проживающим в Новой Зеландии. Мужчина рассказал, что регулярно использовал Claude для работы и имел действующую платную подписку. Причём очередной платёж списали всего за два дня до блокировки. После проверки российского загранпаспорта его аккаунт отключили без предварительного предупреждения.

Сама Anthropic подтверждает использование Persona для проверки личности, однако не объявляла российское гражданство самостоятельным основанием для блокировки. Причины ограничений в описанных случаях остаются неизвестными.