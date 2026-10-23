«Интеллектуальные дебилы»: Митрополит Тихон предупредил об опасности нейросетей

Бесконтрольное использование искусственного интеллекта может превратить людей в «интеллектуальных дебилов». Такое мнение высказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на конференции «Больше чем обучение», передаёт РБК.

По словам священнослужителя, главную опасность представляет не сама технология, а привычка полагаться на неё без критического осмысления. При этом грамотное использование нейросетей, напротив, способно помочь человеку развиваться и приобретать новые знания.

«Мы получим в ближайшее время — я это вижу уже сейчас — интеллектуальных дебилов. Люди, которые в совершенстве владеют искусственным интеллектом, всячески им пользуются и сами при этом стремительно, стремительно деградируют», — предупредил митрополит.

В качестве примера Тихон привёл журналистов, которые поручают нейросетям придумывать материалы. По его словам, тот же Claude способен предложить сразу 20 вариантов, причём более интересных, чем придумал бы сам автор. Однако спустя несколько месяцев такой практики специалист рискует столкнуться с серьёзными последствиями для собственного мышления, считает священнослужитель.

Митрополит также предложил снимать фильмы о людях, которые постепенно попадают в зависимость от искусственного интеллекта. По его задумке, подобные картины должны показывать, как талантливый человек перестаёт самостоятельно мыслить и начинает паразитировать на возможностях нейросетей.

Кроме того, Тихон предупредил об опасности использования ИИ в разрушительных целях. По его мнению, технологии, способные причинять вред целым обществам, нуждаются в ограничениях, сопоставимых с контролем над ядерным оружием.

Ранее Life.ru рассказывал об угрозе появления самовоспроизводящихся ИИ-вирусов, способных захватывать бытовую технику. Исследователи компании Anthropic предупредили, что уже к концу 2026 года нейросети могут научиться самостоятельно распространяться между умными телевизорами, холодильниками и другими устройствами. При этом полностью автономных ИИ-червей пока не существует.