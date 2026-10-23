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Регион
Опубликовано 23 октября, 19:36

Рука пропала, гербы поплыли: Тобольских чиновников заподозрили в злоупотреблении нейросетями

НЕ ПУБЛИКУЮ Администрацию Тобольского округа заподозрили в использовании ИИ

Обложка © VK / Администрация Тобольского муниципального округа

Обложка © VK / Администрация Тобольского муниципального округа

Администрацию Тобольского округа Тюменской области заподозрили в использовании нейросетей при подготовке официальных публикаций из-за необычного снимка с рабочего совещания. Пользователи заметили, что у одной из сотрудниц на фотографии отсутствует кисть руки, а гербы на флаге и стене выглядят искажёнными, на ситуацию обратил внимание SHOT.

Подозрительный кадр появился в официальных соцсетях администрации 21 октября, после видеоконференции с представителями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. На встрече обсуждали вопросы начисления и уплаты имущественных налогов.

Внимание пользователей привлекли сразу несколько странностей. Помимо отсутствующей кисти руки, на изображении обнаружили изменения государственной символики: гербы отличались от оригинальных. Из-за этого некоторые комментаторы предположили, что снимок могли обработать с помощью искусственного интеллекта или частично сгенерировать.

Журналисты SHOT попытались получить объяснения у представителей администрации Тобольского округа, однако комментировать ситуацию там отказались.

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Ранее Life.ru сообщал, как российских чиновников раскритиковали за использование нейросетей при создании официальных видеороликов. В нескольких регионах на подобный контент потратили миллионы рублей, однако зрители обнаружили в нём ошибки генерации и странные визуальные детали. В частности, глава Республики Алтай Андрей Турчак отчитал подчинённого за презентацию, в которой у персонажей появились лишние конечности и неожиданные символы.

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Юрий Лысенко
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