Рука пропала, гербы поплыли: Тобольских чиновников заподозрили в злоупотреблении нейросетями

Администрацию Тобольского округа Тюменской области заподозрили в использовании нейросетей при подготовке официальных публикаций из-за необычного снимка с рабочего совещания. Пользователи заметили, что у одной из сотрудниц на фотографии отсутствует кисть руки, а гербы на флаге и стене выглядят искажёнными, на ситуацию обратил внимание SHOT.

Подозрительный кадр появился в официальных соцсетях администрации 21 октября, после видеоконференции с представителями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. На встрече обсуждали вопросы начисления и уплаты имущественных налогов.

Внимание пользователей привлекли сразу несколько странностей. Помимо отсутствующей кисти руки, на изображении обнаружили изменения государственной символики: гербы отличались от оригинальных. Из-за этого некоторые комментаторы предположили, что снимок могли обработать с помощью искусственного интеллекта или частично сгенерировать.

Журналисты SHOT попытались получить объяснения у представителей администрации Тобольского округа, однако комментировать ситуацию там отказались.