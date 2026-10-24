Украинское зерно грозит оставить тысячи молдаван без работы: фермеры трубят о катастрофе

Тысячи жителей Молдавии могут остаться без работы, если власти страны откажутся от ограничений на импорт дешёвого украинского зерна. Под угрозой разорения окажутся сотни небольших фермерских хозяйств, предупредил представитель ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь в соцсетях.

С 31 октября в республике истекает срок действия механизма лицензирования импорта зерновых и масличных культур. Молдавские аграрии опасаются, что после его отмены рынок заполнит украинская продукция, которая продаётся значительно дешевле местной.

По оценке Слусаря, для серьёзного кризиса хватит поставок всего 300–400 тысяч тонн зерна. Для Украины с её урожаем свыше 70 миллионов тонн это незначительный объём, однако молдавскому сельскому хозяйству такой приток дешёвой продукции может нанести тяжёлый удар.

Ситуацию осложняют проблемы с вывозом украинского зерна через черноморские порты. Как утверждает представитель фермеров, из-за логистических трудностей украинские производители вынуждены снижать цены, чтобы быстрее реализовать урожай.

«За несколько месяцев могут быть разорены сотни микро-, малых и средних фермерских хозяйств», — предупредил Слусарь.

Он призвал правительство защищать интересы собственных сельхозпроизводителей, напомнив об ограничениях на украинский агроимпорт в ряде соседних стран. При этом молдавская ассоциация «Сила фермеров» уже потребовала продлить лицензирование как минимум до 31 мая 2027 года и пригрозила протестами, если власти не примут решение до 30 октября.

Власти Молдавии ранее объясняли, что ограничения помогают местным аграриям, но одновременно повышают стоимость сырья для переработчиков и могут отражаться на потребительских ценах. Поэтому вопрос продления защитных мер остаётся предметом споров.

Ранее Life.ru рассказывал о похожих опасениях румынских фермеров. Аграрии потребовали усилить контроль за транзитом украинского зерна, чтобы поставки не оставались на внутреннем рынке и не снижали доходы местных производителей. Они предложили проверять объёмы грузов при въезде и выезде из страны, контролировать маршруты фур и следить за железнодорожными перевозками.