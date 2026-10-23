Молдавия столкнулась с рекордным дефицитом бюджета на фоне сокращения помощи ЕС

Молдавия столкнулась с рекордным бюджетным дефицитом: в 2026 году государству не хватает средств примерно на пятую часть запланированных расходов. Одной из главных причин стало сокращение внешней финансовой помощи, в том числе со стороны Евросоюза. Об этом заявил доктор экономических наук, эксперт Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

По подсчётам экономиста, расходы молдавского бюджета достигают 100 млрд леев (около $5,7 млрд), тогда как доходы составляют лишь 80 млрд леев ($4,5 млрд). Таким образом, бюджетный разрыв оценивается приблизительно в 20 млрд леев.

Ионицэ подчеркнул, что столь серьёзной нехватки средств страна прежде не испытывала. Если раньше без финансового покрытия оставалось около 4% государственных расходов, то теперь показатель достиг 20%.

Ситуацию усугубляют сокращение поступлений внешних грантов и сложности с получением финансирования от Международного валютного фонда. По словам эксперта, Евросоюз также стал осторожнее при выделении средств Кишинёву.

Чтобы покрывать расходы, власти всё чаще занимают деньги у молдавских банков. Как утверждает Ионицэ, объём таких заимствований превышает 5 млрд леев (около $285 млн) ежемесячно, причём кредиты преимущественно краткосрочные.

Бывший премьер-министр Молдавии, депутат парламента Ион Кику предупредил, что дальнейшее наращивание долгов может привести страну к неплатёжеспособности. На фоне бюджетных проблем действующий глава правительства Василе Тофан уже анонсировал переход к жёсткой экономии в 2027 году.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Молдавии готовятся существенно сократить бюджетные расходы. 20 октября премьер-министр Василе Тофан признал необходимость непопулярных решений и рассказал, что несколько вариантов бюджета на 2027 год пришлось отправить на доработку из-за чрезмерных трат. По его словам, правительству предстоит пересмотреть распределение государственных средств.