Молдавия заблокировала экспорт и импорт для металлургического завода в Рыбнице

Молдавский металлургический завод (ММЗ) в приднестровской Рыбнице рискует остаться без импортного сырья и возможности экспортировать металлолом. Кишинёв не продлил экологическое разрешение предприятия, срок которого истёк 20 октября. Об этом сообщает портал Ziarul de Gardă.

«После 20 октября, не имея действующего разрешения, они не смогут ни экспортировать, ни импортировать», — пояснил директор молдавского Агентства по охране окружающей среды Нику Белитей.

Ограничения подтвердила и Таможенная служба Молдавии. Ведомство не будет оформлять операции, для которых требуется истёкший документ. При этом полностью останавливать производство заводу не обязательно: предприятие может продолжать работу с имеющимися запасами сырья, если найдёт возможность сбывать продукцию без запрещённых операций.

Для восстановления внешнеторговой деятельности ММЗ необходимо получить комплексное экологическое разрешение. По словам Белитея, процедура требует проверки предприятия. Предыдущую инспекцию не удалось завершить из-за проблем с документацией, а повторный осмотр, как утверждают молдавские чиновники, пока не состоялся.

У завода остаётся действующее до октября 2029 года разрешение на выброс загрязняющих веществ. Однако для импорта и экспорта металлолома его недостаточно. Получение нового комплексного документа, по оценке молдавских властей, может занять не менее трёх-четырёх месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Приднестровья обвиняли Кишинёв в усилении экономической блокады региона. Глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев утверждал, что Молдавия оказывает давление на местную экономику, в том числе через таможенные сборы. В сентябре лидер Приднестровья Вадим Красносельский вновь поднял вопрос о дополнительных налогах. По его словам, введение НДС для приднестровских предприятий создаёт новые трудности, поскольку механизм возврата этих платежей не предусмотрен.