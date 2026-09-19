Приднестровье готово провести новый референдум о самоопределении, но необходимо, чтобы его итоги приняли все международные участники. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский, его слова приводит пресс-служба.

«Мы готовы через 20 лет провести референдум. Проблем нет. Главное, чтобы итоги референдума были приняты всеми международными участниками. Тогда вопросов нет», — сказал он.

В 2006 году в Приднестровье уже проходил референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России. Решения с российской стороны тогда принято не было. Красносельский также обвинил Молдавию в экономическом давлении на Приднестровье через введение налогов, в частности НДС, по которому, по его словам, нет формулы возврата для приднестровских предприятий.

«Только народ Приднестровья будет решать судьбу этой земли», — подчеркнул глава ПМР.

В августе молдавский премьер Василий Тофан сообщал, что правительство одобрило поэтапное введение НДС и акцизов на ряд товаров из Приднестровья. В МИД ПМР это назвали курсом на эскалацию.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что нападение Молдавии на Приднестровье грозит гражданской войной внутри республики и политической катастрофой для Майи Санду, так как сильная оппозиция возьмёт оружие. Он отметил, что начало боёв обострит внутренние противоречия, а Москва встанет на защиту живущих в Приднестровье граждан РФ.