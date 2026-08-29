Молдавию предупредили о риске гражданской войны в случае нападения на Приднестровье

Нападение Молдавии на Приднестровье может обернуться гражданской войной внутри самой республики и политической катастрофой для президента Майи Санду, заявил военный эксперт Александр Перенджиев. По его оценке, оппозиция при таком сценарии способна перейти к сопротивлению.

«Оппозиция там очень сильна, и она в случае гражданской войны возьмёт в руки оружие», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он сослался на непростое положение нынешней молдавской власти, напомнив о результатах президентских выборов и недавней смене правительства. Начало боевых действий дополнительно обострит внутренние противоречия. Кроме того, в Приднестровье живёт много граждан РФ, поэтому в случае реальной угрозы Москва встанет на их защиту.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавию готовят к силовому решению приднестровского вопроса. Кишинёв активно взаимодействует с НАТО, а напряжённость вокруг ПМР может использоваться для открытия второго фронта против России.