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Регион
29 августа, 08:56

Молдавию предупредили о риске гражданской войны в случае нападения на Приднестровье

Военный эксперт Перенджиев: Нападение на ПМР обернётся катастрофой для Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Нападение Молдавии на Приднестровье может обернуться гражданской войной внутри самой республики и политической катастрофой для президента Майи Санду, заявил военный эксперт Александр Перенджиев. По его оценке, оппозиция при таком сценарии способна перейти к сопротивлению.

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«Оппозиция там очень сильна, и она в случае гражданской войны возьмёт в руки оружие», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он сослался на непростое положение нынешней молдавской власти, напомнив о результатах президентских выборов и недавней смене правительства. Начало боевых действий дополнительно обострит внутренние противоречия. Кроме того, в Приднестровье живёт много граждан РФ, поэтому в случае реальной угрозы Москва встанет на их защиту.

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Ранее в Госдуме заявили, что Молдавию готовят к силовому решению приднестровского вопроса. Кишинёв активно взаимодействует с НАТО, а напряжённость вокруг ПМР может использоваться для открытия второго фронта против России.

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Борис Эльфанд
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