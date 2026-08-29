«Мы гарантируем»: МИД выступил с жёстким предупреждением на фоне событий в Приднестровье

Россия без промедления отреагирует на возможное обострение ситуации в Приднестровье, Москва гарантирует защиту находящихся в регионе российских граждан и соотечественников. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА «Новости».

«Вновь подчёркиваем: Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье. Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений», — сказал Галузин.

По его словам, несмотря на заявления Кишинёва о приверженности мирному урегулированию, полностью исключать риски дальнейшей эскалации сейчас было бы ошибкой.

Приднестровье фактически не контролируется Кишинёвом с 1992 года. Конфликт обострился после попытки молдавских властей решить вопрос силовым путём, после чего в регионе была размещена российская миротворческая миссия. В регионе проживают сотни тысяч человек, в том числе значительное число граждан России. Москва неоднократно заявляла о необходимости учитывать их интересы при урегулировании приднестровского конфликта.

Ранее Владимир Путин выпустил указ, устанавливающий особый порядок приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. Каждый день приходит огромное количество обращений от местных жителей — и пожилых, и молодых, — которые хотят узнать, как именно можно оформить российское подданство.