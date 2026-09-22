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Опубликовано 22 сентября, 18:05

Парламент Молдавии ввёл режим ЧП в энергетике и гидрологии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Парламент Молдавии ввёл чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах из-за рисков перебоев с электричеством, топливом и водой. Решение приняли на заседании законодательного органа 22 сентября.

Режим ЧП начнёт действовать 26 сентября и продлится 60 дней. За соответствующее постановление проголосовали 54 депутата от правящей Партии действия и солидарности.

Власти объяснили меру сохраняющимися рисками для энергоснабжения страны, гидрологическим дефицитом и ростом стоимости газа. Чрезвычайный режим должен позволить оперативнее реагировать на возможные проблемы с обеспечением республики необходимыми ресурсами.

Оппозиционные депутаты выступили против постановления. Они возложили ответственность за кризис на власти страны, обвинив их в неспособности справиться с ситуацией и коррупции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что президент Молдавии Майя Санду предложила рассмотреть введение чрезвычайного положения после заседания Совета безопасности. Власти объясняли необходимость такого шага риском дефицита топлива, электроэнергии и питьевой воды.

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Юрий Лысенко
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