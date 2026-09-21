Санду готовится ввести ЧП в Молдавии из-за угрозы дефицита энергии и воды

Майя Санду предложила рассмотреть введение чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах Молдавии. Об этом президент заявила после заседания Национального совета безопасности, посвящённого кризисной ситуации с ресурсами.

Такой режим, по её словам, позволит правительству оперативно принимать необходимые меры. Власти хотят заранее подготовиться к возможной нехватке топлива, электроэнергии и питьевой воды. Кабмину поручено разработать планы действий для разных сценариев.

Летом в республике уже вводили повышенную готовность. Поводом стали риски в энергосистеме и крайне низкий уровень Днестра. Санду потребовала, чтобы ответственные ведомства заранее понимали порядок действий при ухудшении обстановки.

Дополнительным фактором остаётся рост стоимости газа и электричества. После прекращения украинского транзита российского топлива сократилась выработка на Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Кишинёв после этого перешёл на закупки энергоресурсов у европейских поставщиков.

В августе тариф на газ вырос в среднем на 41%, достигнув 20,3 лея за кубометр. Одновременно сохраняются риски для водоснабжения из-за обмеления Днестра. Власти уже вводили ограничения на использование питьевой и поверхностной воды для неприоритетных нужд.

Ранее глава Либерал-демократической партии Молдовы Владимир Филат заявил, что за три года жители страны переплатили за газ более полумиллиарда долларов. По словам Филата, разница между ценой, по которой республика покупала природный газ, и средней закупочной ценой на европейском уровне за последние три года составляет 542 миллиона долларов. Только за прошлый год, по его данным, переплата достигла 102 миллионов.