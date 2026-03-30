30 марта, 20:38

Филат: Молдавия три года покупала природный газ дороже, чем европейцы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

В Молдавии за три года население переплатило за газ более полумиллиарда долларов по сравнению с европейскими закупочными ценами. Об этом заявил глава либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Владимир Филат.

«Если мы посмотрим на цену, по которой Республика Молдова купила природный газ, и среднюю закупочную цену на европейском уровне за последние три года, разница составит 542 миллиона долларов. И только за прошлый год это было 102 миллиона долларов», — заявил Филат.

Бывший премьер утверждает, что президентские и парламентские выборы определили текущую политику в энергетике, и предостережения о последствиях ранее не были услышаны. В результате, по его словам, тарифы отражают решения действующего правительства и напрямую влияют на финансовую нагрузку населения.

Бывшего вице-премьера Молдавии задержали по делу о злоупотреблениях властью

А ранее молдавские власти на фоне энергетического кризиса разрешили возобновить работу сети Lukoil-Moldova, часть заправок которой до этого была закрыта. Оператор сможет использовать внутренние ресурсы для пополнения запасов топлива и снабжения всей сети АЗС. Особый акцент сделан на дизеле.

Тимур Хингеев
