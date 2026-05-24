Энергетические проблемы Молдавии стали последствием курса властей на разрыв отношений с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«На самом деле проблемы с энергобезопасностью республики являются следствием курса молдавских властей на разрыв связей с Россией», — отметил он.

Дипломат напомнил, что ещё в конце 2022 года Кишинёв объявил об отказе от закупок российского газа. По словам Полищука, после этого республика начала приобретать электроэнергию на европейском рынке. При этом поставки обходятся стране значительно дороже и финансируются в том числе за счёт кредитов Евросоюза.

Представитель МИД отметил, что ожидаемого эффекта от отказа от российских энергоресурсов добиться не удалось. Собеседник агентства также привёл данные по росту тарифов. По его словам, стоимость электроэнергии для жителей Молдавии с 2024 года выросла на 70%, а по сравнению с 2021 годом — на 150%.

«Такая политика властей является безответственной по отношению к собственным гражданам», — заключил он.

Ранее сообщалось о рекордно низких темпах закачки газа в европейские подземные хранилища. Объёмы пополнения запасов в ПХГ опустились до минимального уровня за всё время наблюдений для этого периода года. При этом Германия и Франция начали расходовать из хранилищ больше газа, чем закачивать обратно.